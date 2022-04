Dalla Turchia, si abbassa la richiesta del Gala per Cicaldau: servono 8 milioni. Fiorentina interessata

Alexandru Cicaldau sempre più in uscita dal Galatasaray. Stando a quanto riportato dai media turchi, continua l’interesse della Fiorentina per il centrocampista rumeno in forza alla squadra di Instanbul. La richiesta iniziale per il classe ’97 si aggirava tra i 10 e 12 milioni, ma adesso sarebbe scesa a 8 milioni. Folta la concorrenza: oltre la Sampdoria, forte il pressing del Betis.

LEGGI ANCHE: