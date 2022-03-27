Tutti, con una scusa, lasciano la nazionale per non giocare in Turchia, è il turno di Luiz Felipe

Una percentuale altissima di giocatori che stanno lasciando la nazionale dopo il fallimento della gara contro la Macedonia

Un altro forfait per l'Italia di Roberto Mancini, che continua a perdere pezzi in vista della partita contro la Turchia. Stavolta ad aver alzato bandiera bianca è Luiz Felipe, a seguito di alcuni accertamenti clinici effettuati ieri. Il difensore della Lazio tornerà dunque nella Capitale, trauma al ginocchio in allenamento, in dubbio per la partita di sabato all'Olimpico contro il Sassuolo. Oltre al difensore biancoceleste, Mancini non avrà a disposizione Berardi, Jorginho, Gianluca Mancini, Immobile, Insigne e Verratti in vista dell'amichevole di martedì 29 marzo (ore 20.45) contro la Turchia. L'Italia continua dunque a perdere pezzi dopo la durissima sconfitta incassata contro la Macedonia del Nord a Palermo, che è costata la clamorosa esclusione dai Mondiali. Lo riporta il Corriere dello Sport

INTANTO LA LAZIO HA MESSO GLI OCCHI SU SAPONARA

https://www.labaroviola.com/da-roma-sarri-vuole-saponara-alla-lazio-visto-che-non-sta-rinnovando-il-contratto-con-la-fiorentina/170344/