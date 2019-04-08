La Fiorentina ha contattato l'allenatore Erol Bulut, tecnico prodigio turco. Primi contatti, idea affascinante
Un’idea turca. Come in passato, quando Firenze abbraccio l’Imperatore, Fatih Terim. Un’idea chiamata Erol Bulut, manager dello Yeni Malatyaspor e col quale la Fiorentina avrebbe preso i primi contatti...
Un’idea turca. Come in passato, quando Firenze abbraccio l’Imperatore, Fatih Terim. Un’idea chiamata Erol Bulut, manager dello Yeni Malatyaspor e col quale la Fiorentina avrebbe preso i primi contatti in vista dell’estate. Un’idea nuova, diversa, quella del tecnico che è in prima dal 2017 e che con una squadra che non è una corazzata, sta raggiungendo risultati importanti: attualmente è in semifinale di Coppa, dopo lo 0-0 dell’andata, e quinto in Super Lig. In terra turca è considerato il miglior allenatore della nuova generazione e che la Fiorentina ora studia per il dopo Stefano Pioli.
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