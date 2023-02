Lancio di peluche e giocattoli interrompe Besiktas-Antalyaspor: il bel gesto dei tifosi turchi per la ripartenza

Per una volta l’interruzione di una partita di calcio fa notizia in chiave positiva. Durante la sfida odierna fra Besiktas e Antalyaspor, in programma questo pomeriggio a Istanbul, migliaia di peluche e giocattoli sono volati in campo dagli spalti come gesto di solidarietà dei tifosi verso i tanti bambini sfollati dopo il terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia. A riportarlo è TMW.

Queste le immagini dell’emozionante siparietto al 4′ della sfida di Super Lig:

🇹🇷 Bir başkadır benim memleketim…

pic.twitter.com/SWXRCgb1l0 — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 26, 2023

