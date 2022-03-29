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Biraghi parte titolare in Turchia-Italia. Tridente d'attacco Zaniolo-Scamacca-Raspadori

Ecco l'undici dell'Italia scelto da Mancini per affrontare la Turchia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 19:35
Biraghi parte titolare in Turchia-Italia. Tridente d'attacco Zaniolo-Scamacca-Raspadori -
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Oggi alle ore 20:45 si giocherà Turchia-Italia. Negli undici scelti da Mancini c'è Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina. Ecco la formazione ufficiale: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca e Raspadori.

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