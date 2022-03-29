Biraghi parte titolare in Turchia-Italia. Tridente d'attacco Zaniolo-Scamacca-Raspadori
Ecco l'undici dell'Italia scelto da Mancini per affrontare la Turchia
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 19:35
Oggi alle ore 20:45 si giocherà Turchia-Italia. Negli undici scelti da Mancini c'è Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina. Ecco la formazione ufficiale: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca e Raspadori.
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