Dalla Turchia riportano: "Dzeko piace molto a diversi club turchi, la pista italiana si raffredda sempre di più"

Il giocatore viola è sempre più vicino a lasciare Firenze dopo un pessimo avvio di stagione senza gol in campionato

Il portale turco Mondo.ba ha riportato che ci sono vari club del campionato intenzionati a sapere delle informazioni in più sul bosniaco Edin Dzeko, infatti Kasimpasa, Antalya e Konyaspor si sono fatti sentire per prendere l'attaccante viola che non ha reso come ci si aspettava. Il giocatore ha militato già in Turchia con la maglia del Fenerbahce con 99 presenze in tutte le competizioni e 46 gol messi a segno, quindi si tratterebbe di un ritorno in un campionato conosciuto.

Dzeko non è stato convocato per la trasferta romana visto che rimane sul mercato con poche probabilità di restare in viola fino a fine stagione ed al momento la pista estera si sta riscaldando più che le situazioni italiane di Cagliari, Pisa e Genoa. Inoltre, pure la Juventus lo ha cercato come riserva con un netto rifiuto del bosniaco che vuole giocare in vista del Mondiale e dei play off di marzo.