Sulle pagine del Corriere dello Sport il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato così la situazione in essere: “Non è vero che il campionato si fermerà soltanto fino al 3 aprile, è ancora tutto da vedere. L’impressione è che siamo già in ritardo con queste azioni. Il Governo ha dovuto prendere una decisione che non era mai stata presa da un secolo a questa parte. Ora la decisione non è più soltanto della Federcalcio italiana, ma riguarda tutti. Il vero problema sono la Champions e gli Europei: devono intervenire Uefa e Ue.