Nazione: “Cabral-Tottenham pista concreta, Fiorentina pronta ad ascoltare eventuali offerta”

Prima uno spiffero del Daily Mail (non un tabloid qualsiasi), poi qualcosa in più. Intendiamoci, sul tavolo della Fiorentina nulla è arrivato. E’ bene essere chiari. Ma il nome circola e l’agente (in questo caso intermediari) mormora. Dall’Inghilterra sono convinti che tra gli eventuali sostituti di Harry Kane, in posizione robusta ci sia Arthur Cabral. Un incastro difficile, soprattutto perché non è scontato che gli Spurs si separino dal loro bomber simbolo, ma le frizioni tra il giocatore e il club di Londra sono evidenti.

E il caso è un nervo scoperto in casa londinese; come evidenziato durante una conferenza stampa dove il tecnico Postecoglou non ha preso benissimo (eufemismo, ndr) la ’goliardata’ di un giornalista tedesco che si è presentato con indosso la maglia del Bayern con il ’9’ e la scritta Kane. Insomma, siamo alle scintille tra le parti con il giocatore che pare stia facendo pressione per andare. Con i tedeschi pronti a riempire le casse inglesi con tanti milioni. La Fiorentina, come confermato di recente dal dg Joe Barone, eventualmente si metterà al tavolo ad ascoltare eventuali proposte. Lo farà comunque per tutti i suoi giocatori, sempre secondo il dirigente. Lo scrive La Nazione.

