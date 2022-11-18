Dal Qatar, L'Inghilterra di Southgate mette le mani avanti: i cammelli non fanno riposare i giocatori

Da non credere ciò che sta succedendo alla Nazionale inglese nei primi giorni di ritiro in Qatar

Il primo avversario ai Mondiali della nazionale di Southgate non è l’Iran con cui gli inglesi debutteranno il 21 novembre. I Tre Leoni alloggiano al Souq Al Wakra hotel di Al Loulou, fuori dal centro città, ma con la pecca non indifferente di essere una zona piena di animali. In particolare gli acuti dei cammelli stanno tenendo svegli staff e giocatori durante la notte, anche per via della scarsa insonorizzazione della struttura. Lo riporta Sky Sport.

ECCO IL REPORT MEDICO SULL'INFORTUNIO DI NICO

https://www.labaroviola.com/il-report-medico-su-nico-gonzalez-lesione-di-secondo-grado-al-bicipite-femorale-sinistro/193001/