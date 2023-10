Spalletti esclude Biraghi dalla gara contro l’Inghilterra. Il capitano della Fiorentina va in tribuna

Sarà un’Italia grintosa e arrembante quella che stasera scenderà in campo a Wembley per il sesto turno delle qualificazioni agli Europei del 2024. I campioni in carica faranno visita all’Inghilterra, proprio nello stadio in cui due anni fa la squadra dell’ormai ex commissario tecnico Roberto Mancini alzò il trofeo dopo la finale vinta ai calci di rigore, con un Gigio Donnarumma in grande spolvero.

L’Italia scenderà in campo con l’obiettivo di vincere e agganciare la selezione di Southgate al primo posto della classifica del Gruppo C a quota 13 punti. L’Italia è reduce dalla vittoria per 3-0 su Malta mentre i Tre Leoni hanno battuto di misura l’Australia nell’amichevole disputata venerdì scorso con un gol do Watkins. Quella di stasera sarà una partita non cruciale, ma comunque importante, soprattutto per tastare il vero livello della Nazionale guidata da Luciano Spalletti il quale dovrà fare a meno di un altro calciatore importante.

Non ci sarà, invece, Cristiano Biraghi. Il nome dell’esterno azzurro di proprietà della Fiorentina, infatti, non figura nell’elenco dei ventitré calciatori convocati da Luciano Spalletti per la sfida di questa sera, con gli azzurri pronti a schierarsi col 4-3-3: davanti a Donnarumma spazio a Lorenzo, Scalvini, Acerbi e Udogie. In cabina di regia ancora Cristante con Barella e Frattesi ai suoi lati in attacco Scamacca al centro del tridente completato da Beraradi ed El Shaarawy.

Questi i ventitré calciatori che il commissario tecnico della Nazionale italiana ha convocato per la partita in programma questa sera contro i vicecampioni d’Europa:

Portieri: Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Udogie, Darmian, Mancini, Acerbi, Scalvini, Bastoni.

Centrocampisti: Locatelli, Bonaventura, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Orsolini, Kean, Scamacca, Raspadori, Berardi, El Shaarawy.

IL PARERE DI PIETRO LO MONACO