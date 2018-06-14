Amoruso: "Chiesa sarà ceduto, ho amici dall'Inghilterra che me lo confermano. La squadra sarà più forte senza..."

Lorenzo Amoruso ha parlato di mercato viola a Radio Bruno, profetizzando il futuro di Chiesa: "Chiesa? In passato le promesse fatte dai presidenti sono state cambiate in corso d’opera. Ho giocato in I...

Lorenzo Amoruso ha parlato di mercato viola a Radio Bruno, profetizzando il futuro di Chiesa: "Chiesa? In passato le promesse fatte dai presidenti sono state cambiate in corso d’opera. Ho giocato in Inghilterra, ho amici nel mondo del calcio che mi dicono che le squadre di Manchester e l’Arsenal stanno seguendo Federico: società così sono sempre pronte a scatenare un’asta, credo che alla fine il giocatore sarà ceduto. Cedere Chiesa però non è per forza negativo: se viene venduto, ma arrivano rinforzi, la squadra esce più forte".