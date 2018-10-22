Dall'Inghilterra: United, la Fiorentina fa il prezzo per Milenkovic. Servono 45 milioni di euro...

Nikola Milenkovic continua a stare al centro dell'attenzione dei principali quotidiani britannici. E, in particolare, il 21enne serbo è finito da tempo sotto la lente d'ingrandimento di José Mourinho,...

Nikola Milenkovic continua a stare al centro dell'attenzione dei principali quotidiani britannici. E, in particolare, il 21enne serbo è finito da tempo sotto la lente d'ingrandimento di José Mourinho, che avrebbe individuato in lui il rinforzo ideale per un reparto arretrato scricchiolante. In questo senso il Sun parla di un'offerta pronta già a gennaio, riportando che la Fiorentina avrebbe già fissato il prezzo: 40 milioni di sterline - circa 40 milioni di euro - per prendersi il forte difensore. In più, recita l'articolo, decisivo potrebbe risultare l'influsso del compagno di nazionale Matic, unito al fascino di Old Trafford.