Dall’Inghilterra, Vlahovic è il primo nome sulla lista del Chelsea per sostituire Lukaku

Secondo il Sun, il Chelsea si aggiunge alle tante pretendenti per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina in estate cambierà maglia. I Blues visto ciò che sta accadendo intorno a Romelu Lukaku, che potrebbe di nuovo salutare, ha messo in cima alla lista proprio il centravanti serbo. Su di lui anche Tottenham, Arsenal ed i due club di Manchester.

