Dall’Inghilterra: accordo tra Amrabat e il Manchester United. Ancora in corsa Barça e Atletico Madrid

Mason Mount non sarà il solo rinforzo di Erik ten Hag. Il Manchester United si muove per altri acquisti. In attacco, scrive stamani The Sun, il preferito è Hojlund, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 40 milioni di sterline: ben più economico di Kane o Osimhen. In porta invece tutto conduce ad Onana, per il quale sono stati già offerti 39 milioni di sterline.

Spazio anche a un altro centrocampista, nel mirino c’è Sofyan Amrabat, con i dirigenti inglesi che avrebbero già un accordo con il giocatore. Resta però la trattativa con la Fiorentina da concludere. Barcellona e Atletico Madrid restano in corsa, ma tutti, dal ct del Marocco Regragui in giù, danno per scontato un trasferimento da Firenze in estate.