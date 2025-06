Da Torino: “I granata interessati a Sottil. Pronti ad uno scambio: Tameze o Sanabria per l’esterno”

Il nome di Riccardo Sottil torna ad alimentare le notizie di calciomercato. Dopo sei mesi opachi in prestito al Milan, dove ha trovato pochissimo spazio e lasciato un’impronta trascurabile, l’esterno sinistro è rientrato alla Fiorentina, club con cui ha ancora tre anni di contratto. Tuttavia, la permanenza in viola appare tutto fuorché scontata: il classe 99′ è alla ricerca di una squadra che possa finalmente garantirgli continuità e centralità nel progetto tecnico, elementi che fino a oggi gli sono sempre mancati.

IN prospettiva calciomercato si inserisce il Torino, alla ricerca di un sostituto per Elmas, che rischia di non essere riscattato a causa dei costi alti. Il profilo di Sottil piace molto al direttore tecnico granata Davide Vagnati, che sta valutando con attenzione le opzioni disponibili per rinforzare gli esterni. Sottil risponde alle caratteristiche ideali: rapido, tecnico, duttile tatticamente, è in grado di operare su entrambe le fasce.

Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per le casse del Torino, che punta a investimenti mirati ma sostenibili. Il nuovo tecnico Marco Baroni potrebbe rappresentare la figura giusta per rilanciare il talento dell’ex Cagliari ed Empoli. Per abbattere l’esborso economico la società granata potrebbe mettere sul piatto uno tra Tameze, puntando ad uno scambio alla pari, e Toni Sanabria, valutato 5 milioni di euro. Dovrà essere la Fiorentina a decidere se accettare o se puntare ad incassare solo cash.