Sottil: "Sono milanista fin da bambino, Guidi è stato importante per me quando arrivai alla Fiorentina"

L'ex giocatore della Fiorentina Riccardo Sottil è stato intervistato dai canali ufficiali del suo nuovo club, queste le sue parole rilasciate a MilanTv:"Da piccolo ero milanista, il mio papà, una volt...

L'ex giocatore della Fiorentina Riccardo Sottil è stato intervistato dai canali ufficiali del suo nuovo club, queste le sue parole rilasciate a MilanTv:

"Da piccolo ero milanista, il mio papà, una volta, mi ha Anche portato una maglia del Milan di Kakà con tanto di firma e ce l'ho ancora a casa. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, chissà che qui non possa capitare qui a Milano".

Il crocifisso e la stella nella sua bio sui social?

"Il crocifisso perchè sono una persona religiosa come d'altra parte tutta la mia famiglia , soprattutto i miei nonni sono molto credenti. La stella è un simbolo luminoso che mi piace e l'ho abbinato alla croce".

Tuo papà calciatore?

"Fin da piccolo sono cresciuto con il pallone in braccio, volevo andare insieme lui sul campo per allenarmi. Il mio obiettivo è sempre stato di diventare un calciatore professionista".

Il tuo idolo?

"Quando ho iniziato a guardare le prime partite di calcio mi è piaciuto Cristiano Ronaldo, soprattutto quando era al Manchester United mi faceva impazzire, in campo faceva cose straordinarie. E' un grandissimo atleta e un grande professionista oltre ad essere un esempio per il calcio. Sono cresciuto con lui".

Conceiçao?

"Mi ha fatto fin da subito una bella impressione. E' molto diretto, sa quello che vuole e da calciatore è una cosa che io apprezzo molto".

Il tuo punto di forza e cosa migliorare?

"Il mio punto di forza è l'uno contro uno, mentre vorrei migliorare nel colpo di testa e il mio piede debole".

Le tue passioni fuori dal campo?

"Ho una grande passione per la musica. Durante le giornata ne ascolto veramente tanta. Sono un ragazzo tranquillo a cui piace stare in famiglia e con gli amici e nel tempo libero cerco di godermi questo. Sono cose semplici ma allo stesso tempo per me molto importanti perchè mi permettono anche di staccare un po' da calcio e dal mio lavoro. A Empoli sono venuti alcuni amici a trovarmi. La mia famiglia vive a Torino, quindi ora che io sono a Milano siamo più vicini. Non vedono l'ora di venire a San Siro a vedermi con la maglia rossonera".

Mister Federico Guidi?

"Ho un bel ricordo, mi ha dato una grande mano quando sono arrivato giovanissimo alla Fiorentina. Lui mi ha aiutato ad ambientarmi, è stata una figura importante. Fin da subito ha creduto nelle mie qualità e questo è stato importante. Ho fatto una grande stagione con lui, abbiamo anche raggiunto la finale del campionato Primavera, anche se poi l'abbiamo persa. Ho un ricordo sicuramente positivo di mister Guidi"