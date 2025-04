Cecchi su Sottil: “Credevano di aver preso uno più forte di Leao, invece è un flop totale”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per commentare la sfida di sabato tra Fiorentina e Milan: “La stagione viola è tornata ad avere un senso dopo le partite di Napoli e l’andata contro il Panathinaikos che avevano messo in crisi la rincorsa agli obiettivi stagionali. Soprattutto con l’Atalanta, si è rivista l’identità che abbiamo visto nelle 8 gare vinte di fila, però ora Palladino ha capito che doveva cambiare modulo dopo il problema di Bove, piuttosto che cercare dei sostituti per un giocatore che era unico in quel ruolo. Questa nuova versione è più bella da vedere di quella comunque ed è più riconoscibile della squadra di quel filotto perché gioca un calcio meno cervellotico e più logico con delle soluzioni più naturali.”

Su Kean: “Ormai è risaputo che lo adoro come attaccante perché ha una fame incredibile, è proprio un autentico predatore ed anche il gol di domenica è frutto della sua ferocia. Kean è stato abile a rubare un pallone che era innocuo ed è riuscito ad arrivare in porta con una velocità folle. Davanti al portiere è infallibile e se dovessi fare un paragone con animale, mi ricorda una pantera.”

Su Sottil: “Ne parlo perché sabato ci giochiamo contro, anche se ormai sta più in panchina che altro e purtroppo tornerà a Firenze in estate. Era andato al Milan e credeva di aver trovato una squadra più forte della Fiorentina che lo facesse giocare, qualcuno credeva fosse più forte di Leao e Conceicao l’ha fatto pure giocare al posto suo, ma ora è meglio che stia fuori. Non mi è mai piaciuto, non sono felice di rivederlo alla Fiorentina a fine anno.”