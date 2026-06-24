Graziani chiude ad un ritorno: “Basta con Sottil, ha fatto il suo tempo, la Fiorentina volti pagina”
L’ex bomber viola non ha dubbi sul futuro dell’esterno: basta altre occasioni, sulle fasce servono volti nuovi e profili diversi
Francesco Graziani non ha dubbi sul futuro di Riccardo Sottil alla Fiorentina. Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex attaccante viola ha espresso una posizione molto netta sull'esterno offensivo, invitando il club a cambiare direzione.
“Basta con Sottil, ormai per lui a Firenze non è andata. Non vale la pena puntarci ancora”, ha dichiarato Graziani, chiudendo di fatto alla possibilità di un nuovo rilancio del giocatore in maglia viola.
L'ex bomber gigliato ha poi allargato il discorso alla gestione delle rose moderne: “È l'emblema di un calcio dove ormai tutte le società si ritrovano ad avere a che fare con decine di esuberi ogni anno”.
Per Graziani la Fiorentina deve intervenire soprattutto sugli esterni, puntando su profili diversi rispetto a quelli già presenti in organico. “Sulle fasce serve gente nuova”, ha aggiunto, indicando anche un nome che gradirebbe vedere in viola: “Koleosho spero davvero arrivi, lo ritengo un profilo molto interessante”.