Lecce, Sottil subito convocato in Coppa Italia da Di Francesco: “Lo ritrovo più maturo”
Di Francesco elogia il nuovo arrivato dalla Fiorentina ma conferma che non partirà titolare contro la Juve Stabia in Coppa Italia
Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Lecce e Juve Stabia, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul nuovo acquisto Riccardo Sottil, arrivato nei giorni scorsi dalla Fiorentina.
L’allenatore giallorosso ha spiegato: “Credo che sia venuto qui per il direttore (Corvino, ndr), per me e per quello che ha fatto la squadra negli ultimi anni. Si è allenato poco con la squadra, sicuramente sarà a disposizione ma non partirà dall'inizio”. Di Francesco ha poi sottolineato la crescita del giocatore rispetto al passato: “Potrebbe essere della partita durante la gara. Lo ritrovo molto più maturo, sotto tutti i punti di vista, di questo sono molto contento”.