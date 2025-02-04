Ibrahimovic: "Sottil chiuso a un minuto e mezzo dalla fine. Abbiamo migliorato molto la squadra"

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic, ha così parlato dell'ultimo giorno di mercato in casa Milan che ha visto passare Riccardo Sottil dalla Fiorentina in rossonero: "Ogni caso è diver...

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic, ha così parlato dell'ultimo giorno di mercato in casa Milan che ha visto passare Riccardo Sottil dalla Fiorentina in rossonero: "Ogni caso è diverso. In un affare ci sono tre soggetti che devono trovare un accordo. Alcune trattative sono state più lunghe, altre più veloci. Tutti sono arrivati dopo aver parlato con l'allenatore. Sottil lo abbiamo chiuso un minuto e mezzo prima della fine, per questo ci tengo a ringraziare gli avvocati e la segreteria che stanno facendo un grande lavoro. Sono giovani, hanno tanta fame e lavorano".

PALLADINO: "GRANDE MERCATO"

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