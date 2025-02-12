Andrea Sottil: "Il Milan è sempre stata la squadra di Riccardo, per lui uno step di crescita importante"

Andrea Sottil, ex allenatore dell'Udinese e padre di Riccardo, esterno offensivo del Milan, ha raccontato a gazzetta.it la passione di suo figlio per i colori rossoneri: "L’ultimo giorno di mercato è...

Andrea Sottil, ex allenatore dell'Udinese e padre di Riccardo, esterno offensivo del Milan, ha raccontato a gazzetta.it la passione di suo figlio per i colori rossoneri: "L’ultimo giorno di mercato è stato adrenalinico e pieno di suspense, si è risolto nell'ultima ora. Alle 12.30 mi ha chiamato Giuseppe Riso parlandomi di questa possibilità e dicendomi che la trattativa non sarebbe stata semplice. Io sono stato zitto, non ho detto niente a nessuno. Alle 14 poi mi ha chiamato Ricky e da lì sono state ore frenetiche. Volevamo che il trasferimento andasse in porto e alla fine ci siamo concessi un brindisi".

Perché ha scelto il Milan?

"Stiamo parlando di uno dei club più prestigiosi al mondo. È sempre stata la squadra di Riccardo fin da piccolino, senza un reale motivo. Io ho sempre simpatizzato per il Torino. Ma lui ha sempre avuto il pallino del Milan di Shevchenko, Pato, Kakà e Ibrahimovic. Non solo, andare al Milan a 25 anni è anche uno step di crescita importante sotto tutti i punti di vista, tecnico, caratteriale e motivazionale. Vestire i colori rossoneri ti dà degli stimoli a 360 gradi".

Che ruolo potrà avere da qui a fine anno?

"Ricky è sempre stato consapevole della concorrenza che avrebbe trovato. Nelle grandi squadre è così. Ma per lui è una sfida bellissima perché va a giocare con grandi campioni in un contesto di miglioramento quotidiano. Da padre e allenatore non posso che essere fiero di lui. Quando entri a Milanello vedi la bacheca dei trofei esposta, devi essere bravo a calarti subito nella parte. Serve uno switch mentale, ma sono sicuro che riuscirà a farlo".

Come ha preso il fatto che non è in lista Champions?

"Era molto dispiaciuto. Ma sono dinamiche della società che prende decisioni e vanno rispettate. Ovvio che sarebbe stato molto felice essere in lista e giocare per una competizione che ha un fascino incredibile" Lo riporta Tuttomercatoweb