Sottil disastroso con il Lecce, la sua pagella: "Voto 5: non riesce mai a superare l'uomo, si perde"

Vince l'Atalanta, anzi, stravince l'Atalanta contro il Lecce. E la partita di Riccardo Sottil non può essere soddisfacente. Il suo voto

Non è stata una partita facile quella di Riccardo Sottil con la maglia del Lecce (è in prestito secco dalla Fiorentina) contro l'Atalanta. La squadra salentina ha perso 4-1 contro la squadra di Ivan Juric, questo il voto e il giudizio dei giornalisti che seguono la squadra giallorossa

SOTTIL VOTO 5: Pochi guizzi, nell'uno contro uno non riesce mai a scavalcare l'uomo, ci prova solo con una conclusione nel primo tempo, alla distanza si perde.