Graziani: “Kean resterà alla Fiorentina almeno per un’altra stagione, ormai il peggio è passato”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per commentare la situazione in casa Fiorentina partendo da Pioli: “Pioli vuole una squadra con equilibrio capace di imporre un certo gioco, ha del tempo per valutare tutte le soluzioni e poi deciderà lui come mettere in campo questa squadra. Non è un’eresia dire che la Fiorentina può giocare a due punte con Gudmundsson dietro e da avversario non sarebbe facile affrontarla.”

Su Kean: “Per me il peggio è passato perché con la clausola dovevi cederlo a certe condizioni per una cifra bassa senza poter fare niente, mentre ora puoi dettare un prezzo e puoi dire che per meno di 70 milioni non si muove. Credo che adesso Kean abbia deciso di rimanere per un’altra stagione e farà bene come nella scorsa.”

Sugli esuberi: “Pioli valuterà tutti i giocatori e sarà lui a scegliere senza che nessuno possa dire altro poi magari per qualcuno sarai costretto a tenerlo se non ha offerte. Li conosce già e vedrà cosa sarà meglio fare con ognuno di loro.”

Su Sottil: “Deve andare a giocare perché qua è una riserva, ormai non crescerà più di così perché il giocatore è questo, non ci sono margini di miglioramento ampi e se arrivasse il Torino o il Verona per lui ci andrei per trovare una certa dimensione.”