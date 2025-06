Tuttosport: “Il Torino cerca rinforzi sulle fasce: i granata hanno messo gli occhi su Sottil e Ikoné”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino sarebbe alla ricerca di rinforzi sulle fasce, sia in fase offensiva che difensiva. Con il ritorno di Elmas al Lipsia, la partenza di Karamoh a parametro zero e la probabile arretramento di Lazaro nel nuovo assetto tattico voluto da Baroni, il direttore sportivo Vagnati è impegnato a trovare esterni puri da mettere a disposizione del nuovo allenatore. Tra i nomi sul taccuino ci sono due giocatori di proprietà della Fiorentina.

Ikoné opzione per la fascia destra

In cima alla lista dei desideri c’è Ngonge, in uscita dal Napoli, che potrebbe essere inserito in una trattativa che coinvolgerebbe anche Milinkovic-Savic. Per il ruolo di esterno destro piacciono anche Cristian Volpato, attualmente al Sassuolo, e Jonathan Ikoné, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Como.

Sottil seguito con attenzione per la sinistra

Sul lato sinistro del campo, il Torino ha mostrato particolare interesse per Riccardo Sottil, anch’egli di proprietà della Fiorentina e reduce da un prestito al Milan. Il suo contratto con il club viola scade nel 2027, ma il suo futuro a Firenze appare incerto.