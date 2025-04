Padre di Sottil: “Riccardo è grato alla Fiorentina, il Milan è un’opportunità. Può solo migliorare in rossonero”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Andrea Sottil, ex allenatore dell’Udinese e padre di Riccardo, ha così parlato del figlio in vista della sfida di sabato tra Fiorentina e Milan: “Per Riccardo rivedere i compagni e i dirigenti sarà un’emozione forte, è arrivato alla Fiorentina a 16 anni ed in viola si è completato ed affermato. È molto grato a Firenze, poi abbiamo colto questa opportunità di trasferimento, ma è normale che sarà emozionato. Era consapevole della concorrenza al Milan e la sta affrontando molto bene. È approdato in un grande club storico, in cui può solo che migliorare. La qualità è alta e allenarsi tutti i giorni con campioni e respirare l’aria di Milanello ti porta a dare il massimo sempre e cercare di ritagliarsi spazio. Quando è entrato ha sempre fatto bene, sta aspettando un chance da Conceicao. Il futuro di Riccardo? Non ci stiamo pensando, la situazione contrattuale è chiara. È sereno e determinato a far vedere il suo valore. Spero possa essere utile al Milan da qui alla fine, potendo far vedere le sue qualità”.