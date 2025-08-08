Di Marzio: “Sottil svolgerà domani le visite mediche con il Lecce. L’esterno ha già firmato il contratto”

Riccardo Sottil è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lecce. L’esterno classe 1999 sbarcherà in città domani, sabato 9 agosto, per sostenere le consuete visite mediche prima della firma definitiva. Il giocatore si trasferisce in Salento con la formula del prestito secco oneroso, per una cifra pari a 500mila euro, e ha già siglato il contratto (condizionato alle visite mediche) che lo legherà al club giallorosso per la stagione 2025/26. Ora manca solo l’ufficialità per sancire il suo approdo alla corte di Eusebio Di Francesco. Lo riporta GianlucaDiMarzio.com.