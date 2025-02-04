Corriere Fiorentino: “Cessione Sottil? Figlia delle indicazioni di Palladino, basta giocare con gli esterni”

Nel sistema di gioco di Palladino non servono esterni

Cessione di Riccardo Sottil al Milan? Una cessione chiusa a sorpresa, con i rossoneri che si sono fatti avanti con un prestito da 1 milione e diritto di riscatto a 10. In un primo momento la Fiorentina ha valutato Dany Mota ma ha incassato il no del Monza ha comunque aperto alla cessione, scelta figlia anche delle indicazioni di Palladino.

Il tecnico ha infatti ormai varato un nuovo sistema nel quale gli esterni sono sempre meno importanti, conseguenza anche delle partenze di Ikonè e Kouame la cui ufficialità del prestito all'Empoli era arrivata in mattinata, più o meno mentre il Verona ufficializzava l'altro prestito dell'argentino Valentini. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-voto-7-al-mercato-della-fiorentina-rispettate-le-esigenze-di-palladino-kayode-peccato/287590/