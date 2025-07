Tuttosport, Torino in cerca di ali: Oristanio e Ngonge i nomi principali. Defilati Ikoné e Sottil

Il Torino vuole mettere le ali, scrive Tuttosport. Per riuscirci la dirigenza granata è al lavoro per soddisfare le richieste di Marco Baroni. Due i nomi principali sulla lista del dt Davide Vagnati: Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio che non sono affatto alternativi, ma potrebbero benissimo coesistere alla corte di Baroni. Ma andiamo con ordine. Il principale obiettivo del club granata resta l’esterno offensivo belga. I contatti col Napoli proseguono da tempo e le parti stanno lavorando per cercare di trovare un’intesa che possa soddisfare tutti. Il talento del Venezia piace al Toro, che ha già avviato i contatti col Venezia, anche se la prima richiesta dei lagunari ha gelato i granata: 12 milioni (all’Inter spetta il 30% sulla vendita). Tanti, troppi per il Toro che a queste condizioni non intende affondare. Sembrano dunque perdere forza le candidature di Jonathan Ikoné e Riccardo Sottil, rientrati dai prestiti alla Fiorentina.