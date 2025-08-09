9 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:22

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gazzetta: “Sottil al Lecce per riscattarsi. La Fiorentina contribuirà a parte dell’ingaggio”

9 Agosto · 11:14

9 Agosto 2025 · 11:22

FiorentinaLecceSottil

Sottil riabbraccerà Di Francesco a Lecce

Riccardo Sottil è il nuovo colpo del Lecce, arriva per potenziare gli esterni di Di Francesco, in chiave giallorossa. Il classe ’99 arriva con grande voglia di rilancio, dopo l’ultima stagione in chiaro-scuro con Fiorentina e Milan.

Prestito da 500mila euro, la Fiorentina contribuirà a pare dell’ingaggio. Oltre a Pierotti e N’Dri sulla corsia destra, Sottil prende il posto che è appartenuto nella scorsa stagione a Karlsson e completa la batteria di esterni sinistri composto da Morente e Banda, che parteciperà alla Coppa d’Africa con lo Zambia.

In Salento Sottil vuole programmare la stagione del riscatto. Ritrova Corvino che lo ha lanciato a Firenze, oltre a Mencucci. Riabbraccerà Eusebio Di Francesco che lo ha allenato a Cagliari. Nello spogliatoio ritroverà Camarda, che ha conosciuto da gennaio al Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

