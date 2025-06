Corriere dello Sport: “La Fiorentina monitora la vicenda Fabbian-Inter. Possibile scambio con Sottil”

È stato accostato a un possibile scambio con Riccardo Sottil nel dialogo tra Bologna e Fiorentina, e oggi il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Giovanni Fabbian, centrocampista rossoblù il cui destino è ancora incerto. Come riportato dal quotidiano, l’Inter ha tempo fino al 1° luglio per esercitare il diritto di riacquisto del giocatore, versando 12 milioni di euro al Bologna, cifra stabilita nell’accordo biennale siglato in precedenza. In caso contrario, il centrocampista/trequartista originario di Padova, classe 2003, resterà a Casteldebole. Una prospettiva che soddisferebbe Vincenzo Italiano, il quale nell’ultima parte della stagione lo ha spesso preferito a Tommaso Pobega, anche a causa dell’assenza di Jens Odgaard.

Secondo il giornale, Fabbian è un profilo gradito anche a Maurizio Sarri, desideroso di portarlo nella sua nuova avventura alla Lazio, e a Stefano Pioli, prossimo allenatore della Fiorentina. Proprio per questo potrebbe prendere forma un’operazione tra viola e rossoblù che coinvolgerebbe Fabbian in direzione Viola Park e Sottil verso Casteldebole. Tuttavia, la trattativa resta ipotetica: se da un lato Sottil è un giocatore che piace a Italiano, dall’altro è difficile immaginarlo nella nuova Fiorentina di Pioli per questioni legate al modulo. Diverso il discorso per Fabbian, che a 22 anni ha già dimostrato di sapersi ritagliare spazio nel Bologna e avrebbe buone possibilità di continuare a farlo anche nella prossima stagione.