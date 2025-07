Corriere: “Sotti può rimanere alla Fiorentina, Pioli lo vuole provare esterno destro a tutta fascia”

Riccardo III. E qui non Shakespeare e la sua celebre opera teatrale, ma molto più semplicemente si tratta della terza fase calcistica di Sottil in maglia Fiorentina. Quella che comincerà tra dieci giorni esatti con l’inizio del ritiro e che arriva dopo la prima della stagione 2019-20 e la seconda che, chiuso l’intermezzo a Cagliari, è andata avanti dall’estate 2021 a gennaio di quest’anno quando l’esterno torinese è passato in prestito al Milan. Anzi, no. A dire il vero sarebbe Riccardo IV. Per lui cresciuto nel settore giovanile viola c’è anche un pezzettino di Serie A 2018-19, ino ino (due presenze) ma significativo per il debutto che rimane sempre momento indelebile nella carriera di un calciatore: Marassi, 19 settembre 2018 per gli ultimi dieci minuti di Sampdoria Fiorentina al posto di Federico Chiesa. L’allenatore che l’ha fatto esordire in A? Stefano Pioli.

Già. Forse c’è poco di casuale e molto di studiato e voluto nel Riccardo III e il ritorno del tecnico parmigiano a Firenze è certo rilevante nella seconda ipotesi. Più di un’ipotesi se c’è un piano e il piano è questo: sfruttare (verbo brutto e inelegante, però rende l’idea del concreto) il ritiro e soprattutto le varie amichevoli specie quelle della prima decade d’agosto in Inghilterra per l’esperimento a tutta fascia. Proprio così: da ala d’attacco nel 4-2-3-1 o 4-3-3, Sottil sarà provato da esterno nel 3-5-2 sulla destra in alternativa a Dodo, corsa e inventiva al servizio della squadra soprattutto negli ultimi trenta-quaranta metri dove può far valere dribbling e tiro, ma anche in fase di contenimento sul terzino avversario che avanza. Un ruolo inedito che Pioli gli chiederà per garantirsi l’alter ego del brasiliano. Due per la precisione se ne garantirà l’ex allenatore dell’Al-Nassr: stessa posizione e stessi compiti avrà Nicolò Fortini, classe 2006, di rientro per fine prestito dalla Juve Stabia che è profilo su cui la Fiorentina e i dirigenti puntano tantissimo. Ma per ragioni anagrafi che e non solo, intanto Riccardo Sottil.

Una chiave di lettura differente, stimolante e interessante, che potrebbem aprire una fase decisiva nel percorso calcistico viola del classe 1999, fin qui 138 partite e quindici gol, possibile salto definitivo di qualità sempre atteso, spesso sul punto di compiersi e poi sfumato sul più bello. Tanto che in inverno ha deciso di cogliere al volo la possibilità offerta dal Milan, ma le cose non sono andate come previsto e finita la stagione è finita la sua esperienza in rossonero. Immaginando Sottil subito sul mercato, la Fiorentina ha pensato e deciso una strada diversa di comune accordo con Pioli: visto che Dodo è un piccolo, grande caso aperto per via della questione rinnovo e visto che il 3-5-2 sarà sistema di gioco comunque presente nella Fiorentina di Pioli, perché si sono detti tecnico e dirigenti,non investire su Sottil? E così sarà. Un mese abbondante di investimento per capire se potrà essere davvero Riccardo III. Lo scrive Il corriere dello sport