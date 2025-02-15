Che flop Sottil, Conceição lo lascia negli spogliatoi dopo 45 minuti pessimi contro il Verona a San Siro

Non è andata molto bene a Sottil contro il Verona. Schierato dal primo minuto, è stato lasciato in campo solo 45 minuti

Non è andata bene la prima partita da titolare di Riccardo Sottil con la maglia del Milan. Il giocatore di proprietà della Fiorentina è stato schierato dal primo minuto nella gara contro il Verona a San Siro. Il primo tempo è terminato con un deludente 0-0 e tra i peggiori in campo c'è stato proprio Sottil con Conceição che è stato costretto a toglierlo dopo appena 45 minuti. Infatti il classe 99 è rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo con Leao che ha preso il suo posto. La sua partita è stata ricchi di errori, passaggi sbagliati, poco movimenti e zero dribbling e tiri in porta. Il calciatore, lo ricordiamo, si è trasferito in maglia rossonera in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.