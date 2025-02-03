Amoruso: "Comuzzo è un bel prospetto, ma ancora non è una certezza assoluta"

L'ex difensore di Fiorentina, Bari e Rangers è intervenuto in radio per parlare di alcuni temi legati al mondo viola

A Radio Bruno l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato di vari temi come la permanenza di Comuzzo: "A gennaio un giocatore forte non si vende per me, se lo vuoi lo devi pagare molto. Sono tanti soldi quelli che ha chiesto la società perché non lo voleva cedere e ha messo un prezzo alto per chiudere la trattativa. Comuzzo è un bel prospetto, giovane e forte in marcatura, ma ancora è inesperto e non è una sicurezza assoluta. Restiamo calmi, deve crescere basta pensare che non ha mai fatto la Champions".

Su Sottil: "Non capisco perché emersa l'idea di cederlo. Sta facendo bene, corre e sa dribblare bene. Sottil è un'ala da contropiede e non mi sembra tu ne abbia tante in rosa, quindi lo terrei perché ti serve un giocatore da contropiede come lui."

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