Sottil è atterrato in Salento. A Lecce un’altra occasione per rilanciare la sua carriera

Prestito secco oneroso dalla Fiorentina: Riccardo Sottil è sbarcato a Lecce per rilanciare la propria carriera

L’attaccante esterno della Fiorentina Riccardo Sottil è atterrato in serata all’aeroporto di Brindisi, pronto per iniziare la sua nuova avventura con il Lecce. L’operazione è un prestito secco oneroso dalla Fiorentina, che incassa 500 000 € senza diritto di riscatto. Dopo l’esperienza in prestito al Milan senza lasciare traccia, Sottil ritrova la Serie A in Salento, sotto la guida di Eusebio Di Francesco, che lo schiererà probabilmente come esterno puro nel tridente d’attacco.

In viola per lui si contano 138 presenze complessive con 15 gol e 15 assist. A Lecce è motivato a rilanciare la propria carriera,

 

