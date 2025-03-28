La Gazzetta: "Il Milan non ha deciso il futuro di Sottil, ma 10 milioni per il riscatto sembrano tanti"
L'edizione odierna della Gazzetta Dello Sport ha fatto il punto sui giocatori in prestito in casa Milan e sul loro possibile riscatto al termine della stagione. Tra questi rientra anche Riccardo Sotti...
L'edizione odierna della Gazzetta Dello Sport ha fatto il punto sui giocatori in prestito in casa Milan e sul loro possibile riscatto al termine della stagione. Tra questi rientra anche Riccardo Sottil passato dalla fiorentina al Milan al termine della stagione in prestito con il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.
Secondo il quotidiano nessuna decisione è stata ancora presa dai dirigenti rossoneri su Sottil che probabilmente si giocherà il suo futuro nel Milan in queste 9 partite che restano da giocare da qui a fine campionato, ma ad oggi sembrano troppi i 10 milioni da sborsare per il riscatto dell'esterno di proprietà della Fiorentina