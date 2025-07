Corriere Fiorentino: “Atteggiamento tutt’altro che positivo quello di Sottil, esclusione intuibile”

Riccardo Sottil non è stato convocato per la tournée inglese. La decisione è frutto di una scelta tecnica presa di comune accordo tra allenatore, giocatore e società. L’esclusione di Sottil era intuibile con la volontà di Pioli di ripartire dalla difesa a tre, escludendo così gli esterni offensivi.

Per sperare in un impiego Sottil avrebbe potuto giocare come vice Dodò e infatti Pioli ha fatto i suoi esperimenti. Ma da parte del giocatore ha ricevuto solo un atteggiamento tutt’altro che positivo arrivando addirittura a reagire in modo brusco nell’amichevole contro il Grosseto. In attesa di sviluppi dal mercato, Sottil dovrà allenarsi con gli altri esuberi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.