Nazione non ha dubbi: “Manca il vice Dodò, per ora Pioli valuta Sottil e Fortini”

Una delle caselle da completare della rosa della Fiorentina è quella del vice Dodo. L’investimento sarà fatto sulla mediana. Nelle intenzioni della dirigenza viola c’è invece quella di spenderne molti meno per il terzino destro di riserva. Pioli vuole capire il mood di Riccardo Sottil nelle prossime settimane e soprattutto se Fortini darà garanzie in quel ruolo. Casella, dunque, che potrebbe riempirsi anche con una soluzione interna per concentrare gli investimenti sul centrocampista. Lo riporta La Nazione.