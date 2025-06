Corriere dello Sport: “Fiorentina su Fabbian del Bologna, è il profilo idea. Pronto lo scambio con Sottil?”

La Fiorentina guarda con interesse all’evoluzione della trattativa in corso con il Bologna che potrebbe portare a uno scambio tra Riccardo Sottil e Giovanni Fabbian. Si tratta di un’operazione che, se concretizzata, cambierebbe gli equilibri in due reparti chiave per la squadra di Stefano Pioli. Sottil, esterno classe ’99, non ha mai trovato una piena continuità in maglia viola, tra infortuni e prestazioni altalenanti. La dirigenza potrebbe cogliere l’occasione per monetizzare o comunque ottenere in cambio un profilo più funzionale al nuovo progetto tecnico. Il Bologna lo vede come possibile quarto esterno nelle rotazioni, in attesa di sviluppi sull’eventuale arrivo di un altro esterno. Benjamin Dominguez rimarrebbe il quinto uomo, a completare il reparto.

Dall’altra parte, la Fiorentina avrebbe in Fabbian un innesto interessante per la mediana: giovane, fisico, con margini di crescita, già sondato nella scorsa finestra invernale. Il centrocampista, classe 2003, risponde perfettamente al profilo di calciatore su cui il club vuole puntare: italiano, futuribile, con esperienza in A e già pronto per salire di livello. In un centrocampo in fase di ricostruzione, dopo le partenze di Bonaventura e altri, Fabbian potrebbe rappresentare un tassello molto utile anche in ottica rotazioni europee.

Lo scambio potrebbe rivelarsi strategico per entrambe le squadre, soprattutto per la Fiorentina, che con l’arrivo di Pioli e l’obiettivo di alzare l’asticella sia in Italia che in Europa, ha bisogno di innesti mirati. Se l’affare dovesse saltare, Sottil resterebbe a disposizione, ma difficilmente con un ruolo da protagonista. L’impressione è che a Firenze si stia lavorando per un cambio di passo, anche nei dettagli. E Fabbian potrebbe rappresentare proprio questo: un colpo di prospettiva, ma subito utile. Lo scrive il Corriere dello Sport.