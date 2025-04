Gazzetta: “Adlì difficilmente resterà alla Fiorentina, riscatto fissato a 10 milioni. Sottil verso il ritorno a Firenze”

Yacine Adli è stato uno degli elementi cardine della Fiorentina, almeno fino a gennaio. Proprio contro il Milan trovò il gol da ex, e per Palladino le sue doti in impostazioni sono state utilissime. Ma l’infortunio e l’arrivo di Fagioli gli hanno tolto spazio. Oggi è la sua gara. Il francese è in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 millioni. Difficilmente la Fiorentina lo tratterrà. Più probabile un suo ritorno al Milan, con una possibile cessione estiva.

Percorso inverso invece per Riccardo Sottil. L’ex esterno viola sta trovando poco spazio al Milan, dopo l’arrivo a gennaio. La cifra per il riscatto è la stessa di Adli, e proprio come il centrocampista, sembra difficile immaginare una sua permanenza a Milano. Sta dando troppo poco alla causa di Conceicao. Oggi sarà la sfida dei due ex. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.