Graziani: “Sottil deve andare a giocare. A Firenze inutile fare una partita sì e quattro no”

Quest’oggi ‘Ciccio’ Graziani è intervenuto nella trasmissione radiofonica Pentasport analizzando la situazione Riccardo Sottil alla Fiorentina: “Ha bisogno di andare a giocare. E’ inutile rimanere a Firenze a giocare 1 partita sì e 4 no, magari ti capita di avere la richiesta dell’Udinese o del Verona che credono nelle mie qualità, io vado via; anche perchè la mia sensazione è che se non sei riuscito a diventare grande oggi, dopo un pò di anni, si fa fatica a pensare che il calciatore possa migliorare ulteriormente, il calciatore è questo. Credo che ormai abbia fatto il suo tempo e che debba andare a giocare, lo dico anche per lui”.