Ceccarini: "Sottil va al Milan in prestito dalla Fiorentina, operazione chiusa"
Il noto esperto di calciomercato ha affermato che l'esterno viola passa al Milan in questa sessione di mercato invernale
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 22:58
Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha affermato che la trattativa tra Milan e Fiorentina per Riccardo Sottil è chiusa. I rossoneri concludono un mercato di gennaio con molti acquisti con un ulteriore innesto sugli esterni mentre i viola fanno partire Sottil cresciuto a Firenze senza sostituirlo apparentemente. Da limare alcuni dettagli legati al prestito,ma l'affare è chiuso e si tratta dell'ultimo spostamento invernale.
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