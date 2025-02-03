Ceccarini: "Sottil va al Milan in prestito dalla Fiorentina, operazione chiusa"

Il noto esperto di calciomercato ha affermato che l'esterno viola passa al Milan in questa sessione di mercato invernale

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha affermato che la trattativa tra Milan e Fiorentina per Riccardo Sottil è chiusa. I rossoneri concludono un mercato di gennaio con molti acquisti con un ulteriore innesto sugli esterni mentre i viola fanno partire Sottil cresciuto a Firenze senza sostituirlo apparentemente. Da limare alcuni dettagli legati al prestito,ma l'affare è chiuso e si tratta dell'ultimo spostamento invernale.

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