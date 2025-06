Il Milan non riscatta Sottil e lo saluta: “Grazie di tutto, ti auguriamo il meglio per il futuro”

Siamo giunti alla fine di Giugno ed è il momento dei saluti di tanti calciatori che quest’anno hanno giocato in prestito in club diversi da quello di appartenenza. Tra questi c’è Riccardo Sottil che da Gennaio ha giocato in prestito nel Milan di Coincecao, esperienza non troppo positiva. Infatti l’esterno ha messo a referto 8 presenze per meno di 200 minuti giocati, con il Milan che è rimasto fuori da tutte le competizioni europee ed è finito sotto la Fiorentina. Anche per questo non è stato riscattato dal club rossonero, che oggi lo ha salutato ufficialmente con un semplice: “Grazie di tutto Riccardo, in bocca al lupo per il futuro”

Grazie Riccardo! We wish you well for your future endeavours

#SempreMilan pic.twitter.com/6nF27uZm7A — AC Milan (@acmilan) June 28, 2025