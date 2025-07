Amoruso su Kean: “Questa clausola è da togliere, non possiamo assistere ogni anno a questa commedia”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso per parlare di Moise Kean e non solo: “Kean è imprescindibile per la Fiorentina per come gioca e per le soluzioni che ti offre e fa gola a tanti perché è un attaccante veramente di grande valore. Lui è un combattivo e non credo accetterà l’Arabia sinceramente, poi dall’Italia non credo ci siano squadre in grado di pagare questa clausola, mentre dall’estero qualcosa mi aspetto ma non credete ci siano squadre top su di lui perché lo United, ad esempio, ha bisogno di giocatori di un livello ancora superiore visto che deve tenere buoni i tifosi dopo la pessima annata e ora lui non è un fuoriclasse ancora perché ha fatto solo un anno buono.”

Prosegue: “Se il contratto viene rinnovato, la clausola va tolta perché non si può fare questa storia ogni anno. Dopo il 15 luglio penso che chiunque dovrebbe spendere molto di più per prendere Kean alla Fiorentina, ma mi auguro che si chiuda presto questa storia, sono convinto che se arrivano 80 milioni sarà dura dire di no.”

Sugli esuberi: “Avere tanti giocatori fuori dal progetto in rosa può essere un problema perché poi il clima potrebbe essere meno sereno, per quello dico che bisogna risolvere presto queste situazioni come Sottil mi viene da dire che non c’entra niente col 3-5-2. Magari qualcuno di loro potrebbe essere rivalutato ad esempio se in Coppa vuoi cambiare modulo.”