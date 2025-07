Bucchioni: “La Fiorentina cerca un centrocampista alla Kessié. Sottil? Situazione che è venuta a noia”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il calcio di Pioli? La Fiorentina sta cercando un giocatore alla Kessiè. Ora c’è un nome nuovo dal messico oppure non so se sarà Sohm del parma. Un centrocampista che vada a recuperare il pallone alto ma che sappia anche inserirsi per fare qualche gol. Con il suo calcio ha fatto tante partite di livello internazionale Pioli, un calcio di giocatori che si scambiano e completamente diverso dall’anno scorso.

La difesa? Io mi aspetto una squadra con equilibrio. L’importante è che il giocatore segua Pioli e quindi entri nell’ottica quando gli verrà richiesto di fare sia la fase offensiva che quella difensiva. Acnche se stai con la difesa alta, l’importante è avere dei meccanismi. Il modulo base secondo me non c’è, durante la partita spesso è portato a cambiare.

Sottil? In queste soluzioni Sottil ci può stare. Un’anima di calciatore ce le ha ma quando le traduce in pratica…Lui è umile e predisposto per mettersi a disposizione ma il suo problema è la predisposizione ad assentarsi durante le partite. L’avevo già detto l’estate scorsa, sono situazioni che dopo tanti anni vengono a noia, e non voglio essere cattivo nei suoi confronti. Anche Pradè disse al secondo anno di Italiano che doveva essere il suo anno…Non so se sia l’anno in cui cederlo, non è facile venderlo, poi se esplode ce ne faremo una ragione.”