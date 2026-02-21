Pillon: “La Fiorentina si salverà sicuramente. Sottil è un grande giocatore, mi aspetto più gol”

Giuseppe Pillon, ex allenatore, ha commentato ai microfoni di Radio Bruno il derby toscano di Lunedì. L’ex tecnico del Pisa (2015) esalta la società pisana descrivendola “ambiziosa, forte, solida” – e sulla squadra afferma – “ho visto un Pisa che fa delle buone partite, spesso non riuscendo a fare i punti che merita”. Un avversario, dunque, da non sottovalutare. Sulla Fiorentina invece è sicuro “ci sono ancora dei problemi, delle difficoltà, ma credo che si possa sicuramente salvare. Ha fatto una grande vittoria col Como, una squadra forte ed organizzata”. Durante l’intervento spunta il nome di Sottil, allenato a Pescara nel 2019 dallo stesso Pillon “è uno tosto, che non si arrende mai. Ha delle grande potenzialità, ma deve fare qualche gol in più”.