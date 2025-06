Tuttosport svela: “Sottil è più di un’idea per il Torino come successore di Elmas”

Dopo una parentesi poco soddisfacente in prestito al Milan, Riccardo Sottil torna alla Fiorentina (scadenza del contratto nel 2027), ma rimane a caccia di una squadra che gli possa garantire quella titolarità che fin qui in carriera gli è mancata. Il classe 1999 è finito sul taccuino del dt del Torino, Vagnati, alla ricerca del successore di Elmas. Calciatore con un valore leggermente inferiore ai 10 milioni. Un parametro ampiamente all’interno del tetto di spesa imposto a Vagnati da Cairo. Con Baroni potrebbe giocare su entrambe le corsie, anche se quella prediletta da Sottil è la sinistra in modo tale da poter sfruttare il rientro sul destro. Lo scrive Tuttosport.