Adani: "All'Inter manca un giocatore come Sottil, Chivu ha bisogno di chi salta l'uomo, non ce l'ha"

Lele Adani ha commentato il mercato dell'Inter e nel suo ragionamento viene nominato anche un giocatore della Fiorentina...

L'ex difensore dell'Inter Daniele Adani ha parlato nel podcast "Viva El Futbol" del mercato condotto dall'Inter: "Contesto le operazioni del mercato di quest'anno dell'Inter, al di là del valore di qualche ragazzo che è arrivato", esordisce. Il suo pensiero verte attorno alla domanda se il mercato nerazzurro sia stato condotto seguendo una logica, come quella per la scelta di un giocatore di un certo ruolo piuttosto che un altro, partendo dal fatto che alcuni giocatori (Luis Henrique, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny) erano già stati bloccati prima dell'arrivo di Chivu.

Il motivo è presto detto: "Perché se tu cerchi Leoni, Solet o calciatori che potevano entrare un mese e mezzo fa visto che è da così tanto tempo che dici che manca un difensore, poi inizi il campionato senza il difensore, chiudi l'ultimo giorno Akanji che viene non a sostituire Acerbi o De Vrij, ma Pavard, che è più giovane? Akanji che l'Inter poteva prendere 3 anni fa e non ha scelto, perché ha scelto Acerbi, che ha fatto benissimo. Ora lo prende con 3 anni in più. Mettere e poi togliere, ma con che logica? Che acquisti sono stati fatti per Chivu? Un calciatore per Chivu qual è? Lookman non è arrivato e prendi la mezz'ala. Ho sentito parlare dii Koné: chi è arrivato al posto di Kone? Nessuno L'Inter non ha nessuno che salta l'uomo, serve un Lookman, per restare in Italia questa cosa ce l'ha Sottil, che è un giocatore che adesso è andato al Lecce. A Chivu manca un giocatore cosi. Non è stato fatto un mercato per Chivu"