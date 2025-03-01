Cm.com: "Adli-Sottil, si va verso uno scambio a titolo definitivo per risolvere i riscatti"

Destini incrociati quelli dei due giocatori, anche se al netto di possibili accordi interni tra le società solo Adli al momento ha convinto

Il Milan si prepara alla fondamentale e decisiva sfida casalinga contro la Lazio, per non spegnere definitivamente le speranze di raggiungere il 4° posto - attualmente occupato dalla Juventus e distante 8 punti - e di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Tra i pensieri di campo, non si dimentica anche la situazione di mercato con la possibile rivoluzione in entrata e in uscita che può accadere in estate. Tra i nomi che possono rimanere a Milanello, c'è anche uno degli ultimi acquisti di gennaio, ovvero Riccardo Sottil, giunto in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. E' presto per conoscere se il Diavolo lo prenderà o meno a titolo definitivo, ma il suo destino potrebbe essere legato a quello di Yacine Adli, centrocampista arrivato a Firenze la scorsa estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'acquisto dell'ex Bordeaux costerebbe ai viola circa undici milioni di euro, vale a dire la stessa cifra che è stata fissata per il riscatto di Sottil. E' una soluzione che sarà considerata in estate.

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