TMW: “Il Milan sta pensando al riscatto di Sottil, deciderà il nuovo DS. Il riscatto è fissato a 11 milioni”

Il Milan sta pensando di riscattare il cartellino di Riccardo Sottil. L’esterno, arrivato in inverno dalla Fiorentina per completare il reparto offensivo, è molto stimato all’interno del club rossonero. E poi ci sono altre caratteristiche per cui potrebbe essere confermato: è giovane, ha sempre fatto bene quando chiamato in causa (cinque gare in Serie A, due in Coppa Italia) ed è italiano. Il costo del cartellino sarebbe di circa 11 milioni di euro. È la cifra accordata per il riscatto, anche se poi bisognerà capire se il Milan chiederà almeno uno sconto sulla cifra, oppure di rinnovare il prestito per un altro anno. Molto poi dipenderà dal nuovo direttore sportivo, perché Sottil verrà valutato tramite gli occhi del nuovo dirigente.

Lo stesso Sottil, qualche settimana fa, parlava così della nuova avventura nel club dei sogni.”Quando ci sei dentro capisci quanto sia grande, ero e sono milanista. Per me è stato un grande orgoglio riuscire a vestire questa maglia. Il Milan è grande, lo dice la sua storia e i suoi trofei. Per me è un onore vestire questa maglia, sono felicissimo di essere qui. A chi mi ispiravo? L’ho detto anche alla prima conferenza, quando ero piccolo avevo un debole per Alexandre Pato. Mi ricordo ancora la sua prima partita contro il Napoli, era un Milan di grandi campioni. C’erano Ibra, Seedorf e Ronaldo ma avevo un debole per lui”. Lo scrive Tuttomercatoweb