Cm.com: “La Fiorentina non ha intenzione di riscattare Adli a 10 milioni. Sottil tornerà a Firenze”

Yacine Adli è un giocatore di talento con delle caratteristiche particolari che hanno bisogno di fiducia, tempo e un particolare sistema di gioco per essere esaltate. Il centrocampista francese sembrava aver trovato la propria dimensione ideale in una piazza come Firenze e con un allenatore come Raffaele Palladino. Il gol dell’ex segnato al Milan nella gara di andata sembrava essere stata la scintilla verso il salto di qualità di un ragazzo che sa come farsi voler bene da compagni di squadra e tifosi.

Fino a gennaio Adli è stato un punto di forza della Fiorentina, ma da febbraio in avanti, anche a causa di un infortunio, qualcosa è cambiato. 19 presenze in campionato da settembre 2024 a gennaio 2025, 12 da titolare, impreziosite da tre goal, quattro assist e più in generale un ottimo rendimento complessivo. Ma da febbraio in avanti Adli con la Fiorentina ha collezionato soltanto 14 minuti in due presenze tra Conference League (in campo contro il Panatinaikos) e campionato (contro la Juventus). Allo stato attuale la Fiorentina non è intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto dal Milan per 10 milioni di euro e tocca a Yacine convincere la dirigenza viola con un finale di stagione da protagonista. Uno scenario improbabile considerando che l’ultimo arrivato Nicolò Fagioli gli ha soffiato il posto con delle prestazioni molto buone.

Milan-Fiorentina sarà una sfida particolare anche per Riccardo Sottil. Il figlio d’arte ha legato alla Viola le migliori stagioni della sua carriera. A gennaio ha coronato il sogno di trasferirsi nella squadra per la quale fa il tifo, il Milan: operazione che si è chiusa in prestito con diritto di riscatto a 10,5 milioni di euro. Così come il suo grande amico Adli, l’esterno offensivo destro ha pochissime chances di rimanere in rossonero anche nella prossima stagione. Lo scrive Calciomercato.com